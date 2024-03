Ciro Petrone, “l’uomo del gossip” dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha deciso di abbandonare la Casa per tornare dalla fidanzata Federica Caputo con la quale, però, la relazione sembra giunta al capolinea.

Una volta uscito dal loft di Cinecittà, l’attore napoletano ha deciso di dedicarsi ad una nuova attività imprenditoriale aprendo un negozio di abbigliamento a Napoli, e più precisamente nel quartiere Vomero, uno dei più prestigiosi della città partenopea. Ieri sera c’è stata l’inaugurazione alla quale hanno presenziato anche diversi ex gieffini, tra cui Fiordaliso, Samira Lui, Lorenzo Remotti, Valentina Modini, Marco Maddaloni, Angelica Baraldi e Mirko Brunetti.

Proprio il ristoratore rietino è stato il protagonista indiscusso della serata, acclamato dalla folla accorsa in massa per avere la possibilità di fare una foto con lui. Mirko è arrivato in via Gian Lorenzo Bernini addirittura scortato da un bodyguard e, giunto all’ingresso del nogozio, la folla è esplosa quando l’ex gieffino ha nominato Perla Vatiero. Lo stesso Brunetti è rimasto sorpreso dall’affetto che le persone hanno dimostrato nei suoi confronti e, al termine della serata, ci ha tenuto a fare alcuni ringraziamenti: “Rivedo questi momenti e non riesco a dormire. Il vostro calore, i vostri sorrisi, gli abbracci e le belle parole. La vostra attesa e pazienza. C’è stato un momento mentre vi guardavo in cui mi sono commosso, grato di tutto ciò, anzi sentendomi in colpa di non ricambiare abbastanza. Qualcuno dirà che è esagerato: si può essere vero, come vero è ciò che arriva dritto al cuore delle persone. Non smetterò mai di dirvi grazie, vi voglio bene”.

Tuttavia, nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che sta alimentando una nuova polemica. Nel filmato in questione ci sono Mirko e Angelica, con il primo che sta per appoggiare la mano sulle spalle dell’ex coinquilina per poi fermarsi non appena si rende conto che lo stavano riprendendo. Nei mesi scorsi si è a lungo discusso della vicinanza tra i due ex concorrenti del GF, tanto che all’epoca quando Greta Rossetti stava ancora con Brunetti, entrò nella Casa e le diede della "gatta morta".

Il video con protagonisti Mirko e Angelica non è passato inosservato, e ha scatenato la reazione degli utenti: “Ha tolto le mani nel momento in cui si è reso conto che lo stavano riprendendo”, ha scritto qualcuno. E ancora: “A Perla fale pulci e lui chissà che combina, guardate qui”; “Qui gatta ci cova”.