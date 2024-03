Il rapporto che si è creato tra Stefano Miele e Beatrice Luzzi all’interno della Casa del Grande Fratello è sicuramente uno dei più forti.

Lo stilista ha fatto il suo ingresso dopo diversi mesi dall’inizio del reality show, ma sin da subito ha instaurato un legame particolarmente profondo con l’attrice. Stefano è stato eliminato nel corso della trentottesima puntata del GF, lasciando un grande dispiacere a Beatrice, che aveva perso una delle poche spalle su cui contare all’interno della Casa.

Nelle scorse ore, l’ex gieffino ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio che gli ha lasciato proprio Beatrice prima della sua eliminazione. Miele, infatti, ha trovato un biglietto che la Luzzi gli ha lasciato e che testimonia il legame che si è creato tra di loro. “Ti amo, non so come farò senza di te”, sono state le parole che Beatrice ha scritto a Stefano. Quest’ultimo, dal canto suo, ha riportato nelle sue stories il messaggio dell’ex coinquilina con la seguente didascalia: “Oggi ho trovato in una pochette che avevo al GF un biglietto di Beatrice, manchi”.

Ormai manca esattamente una settimana alla fine del Grande Fratello, e Stefano potrà finalmente riabbracciare la sua amica Beatrice.