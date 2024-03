Negli ultimi giorni Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti si è resa protagonista di alcuni video particolarmente controversi. In alcune stories su Instagram, infatti, la donna ha attaccato Beatrice Luzzi e il suo fandom (i Luzzers) e, in merito alla figlia, ha detto di augurarsi la sua uscita nella puntata del Grande Fratello di questa sera, che “si è bruciata il cervello” e la sua intenzione di portarla da una psichiatra.

Ieri, però, mamma Marcella è intervenuta facendo alcune precisazioni proprio in merito a quei video che hanno inevitabilmente fatto il giro del web.

“Allora, arriviamo al dunque. Vi faccio questo video per farvi capire semplicemente che io ieri ho fatto un test. Ho fatto un test perché volevo vedere veramente in quanti di voi arrivano a percepire e capire che io stessi recitando. E sapete perché? Perché sapevo che quei video andavano virali in quella maniera. E sapete perché l’ho fatto? Non perché io sia pazza perché non lo sono. Sono preparata a ricevere i messaggi terribili che hanno scritto dappertutto. Invece l’ho fatto semplicemente perché voglio combattere questa battaglia sulle persone più deboli, sulle persone che non sono preparate… E vi ricordo Vincent, che si suic*dò in live.

Detto questo vi faccio una domanda: una persona che istiga – anche la più forte – è giusto che venga attaccata con quelle parole? A prescindere che una persona possa sbagliare, però secondo me bisognerebbe un attimino limitarsi e pesare le parole perché siamo tutti umani e i social vanno utilizzati per costruire, non per distruggere nessuno. Per far ragionare le persone e migliorarle, non distruggerle”.