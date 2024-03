Clamoroso scivolone di Perla Vatiero ad un passo dalla finale del Grande Fratello. Nella Casa di Cinecittà, la concorrente campana si è lasciata sfuggire la N-word mentre parlava con Alessio Falsone. La gieffina ha usato quella parola per definire i ballerini cubane che le donne avevano incontrato in occasione del party in suite.

Nella serata di venerdì 15 marzo, il Grande Fratello ha sorpreso le concorrenti organizzando una festa per loro. Le donne della Casa si sono recate nella suite dove, dopo un brindisi, sono state raggiunte da ballerini cubani (tra questi anche un ex corteggiatore di Ida Platano). Dopo la piacevole serata, le concorrenti si sono ricongiunte ai loro coinquilini, ed è proprio in questo contesto che Perla Vatiero ha fatto uno scivolone. La gieffina, nell'intento di raccontare ad Alessio Falsone quanto era accaduto in suite, ha detto: “Ieri c'erano i ne***”. Poi si è corretta: "Cioè, c'erano i ragazzi di là”. Gaffe che non è passata inosservata. In passato, lo stesso errore è costato la squalifica a Fausto Leali.

Nella puntata del Grande Fratello di questa sera, lunedì 18 marzo, si parlerà dell'argomento? Perla Vatiero sarà graziata perché si è corretta subito o sarà squalificata? Non resta che attendere l’appuntamento fissato alle 21,30 per scoprirlo.