Grande attesa per Mina Settembre 3, la serie Rai che ha conquistato il cuore di molti italiani.

Protagonista indiscussa Serena Rossi, che da due stagioni interpreta un'assistente sociale. Le vicende sono ambientate nel Rione Sanità di Napoli. Al fianco dell’attrice un cast di alto livello, da Giuseppe Zeno a Giorgio Pasotti a Marisa Laurito, oltre a tantissimi altri attori che attraverso i loro personaggi hanno entusiasmato il pubblico.

Tra una storia e l’altra Mina si impegna ad aiutare le persone pur cercando di risolvere i suoi problemi d’amore. Nella prima stagione un tradimento da parte del marito Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti, stravolge la vita di Mina. A complicare le cose l’interesse di Domenico, il bravissimo Giuseppe Zeno.

Cosa accadrà nella terza stagione di Mina Settembre?

La seconda stagione è terminata con la partenza di Claudio e con una certezza nel cuore di Mina: il suo amore per Domenico e la voglia di costruirsi un futuro con lui.

Sorge spontaneo chiedersi che cosa accadrà nella terza stagione. A quanto pare un nuovo ingresso sconvolgerà la vita della protagonista Serena Rossi. Lui è Erasmo Gensini, un attore affermato e seguito grazie alla serie tv Rai Che Dio Ci Aiuti. L'attore napoletano è stato anche tra i protagonisti dell'Isola di Pietro, la serie con Gianni Morandi.

Nella serie Mina Settembre sarà un personal trainer che a quanto pare vorrà conquistare a tutti i costi il cuore di Mina. Dunque un nuovo antagonista per Domenico, ovvero Giuseppe Zeno.

Domenico al suo ritorno scoprirà l’esistenza di quest’uomo che giorno dopo giorno cercherà di portagli via la sua amata Mina. Ci riuscirà?

Stando alle prime indiscrezioni Mina non avrà nessun tipo di ripensamento, anzi il rientro a Napoli di Domenico sarà per lei un’ennesima conferma del suo amore per il collega ginecologo. Pare che la loro storia arriverà ad un punto cruciale. Si sposeranno e avranno un bambino? E’ quello che sperano i fan.