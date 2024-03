Interpretava Alba nella famosa serie tv di Doc - Nelle tue mani, con Luca Argentero.

Parliamo di Silvia Mazzieri, l’attrice che dava il volto ad Alba Patrizi, strappata alla vita e provocando un dispiacere enorme in tutti coloro che la conoscevano, in particolare Riccardo, interpretato da Pierpaolo Spollon.

L’attrice è stata legata a questo personaggio per molto tempo, ma ora arriva per lei una nuova avventura, un nuovo ruolo, questa volta però per una produzione Mediaset.

Con Silvia Mazzieri, Anna Valle e Giorgio Marchesi

L’attrice sarà infatti presente in una nuova serie accanto ad Anna Valle e Giorgio Marchesi.

Anna e Giorgio rappresentano una coppia di attori molto amata dal pubblico televisivo italiano. Insieme torneranno a collaborare in una nuova fiction intitolata Le onde del passato. Un’avvincente ed esilarante serie tv che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Location scelta per il set la meravigliosa Isola d'Elba. Accanto ad Anna Valle e Giorgio Marchesi ci sarà dunque Silvia Mazzieri. Le fan sono entusiaste di rivederla sul piccolo schermo.

Ai tempi di Doc – Nelle tue mani era l’attrice più amata dal pubblico. La coppia formata da Silvia e Pierpaolo, il loro amore, la loro sfortuna e il loro destino hanno incollato e lasciato in suspense i telespettatori. Ancora oggi nell’ultima stagione di Doc ci sono stati diversi flashback che hanno riportato la presenza dell’attrice nella famosa serie di Luca Argentero. Questo perché secondo il narratore è difficile per il pubblico sostituire o dimenticare un personaggio così forte come quello di Alba.

Silvia Mazzieri è alla sua seconda esperienza lavorativa. Giovane e talentuosa attrice, riuscirà anche questa volta a catturare l’attenzione del pubblico. Non ci resta che aspettare la messa in onda della nuova serie, che a quanto pare è già in lavorazione.