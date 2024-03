A distanza di pochi giorni dalla notte della riappacificazione, nella giornata di ieri Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono concessi un altro momento lontano dagli altri coinquilini nella Casa del Grande Fratello. L’attrice e il bidello calabrese si sono nascosti in giardino tra un muretto ed una pianta, e sono rimasti lì per almeno dieci minuti. Nessuna parola, ma alcuni rumori che lasciano ipotizzare che tra i due ci siano stati dei baci. Dopo l’incontro “clandestino” i due si sono diretti in direzioni diverse: Garibaldi ha raggiunto gli altri gieffini, mentre Beatrice è rientrata in casa. A questo punto non ci resta che aspettare la puntata di domani, giovedì 21 marzo, per scoprire cos’è realmente accaduto tra i due concorrenti.

Nel frattempo, sono state diverse le reazioni sui social alla reunion “clandestina”. I fan della coppia, i Beabaldi, hanno esultato: “I Beabaldi che ritornano dal limone in piscina come malandrini monelli di 13 anni. Lei che non sa che significava limonare e il bidello barman del nostro cuore glielo fa capire. 53 anni e nascondersi, tutelarsi e giocare a sfidare il Grande Fratello per avere 5 minuti di intimità da occhi indiscreti. Lui la fa tornare fanciulla e i suoi stessi fan sostengono che non sia innamorata. Lei che dopo che lui si butta si lascia andare con quell’abbraccio. La bellezza del perdono. Sta tutta qui”. “Raga io vorrei urlare per la felicità e mi sento come se mi fossi limonata io incredibile ma vero”.

Al contrario, invece, i sostenitori di Beatrice, i Luzzers, continuano a nutrire più di un dubbio su Giuseppe (e visto ciò che quest’ultima ha detto in passato sulla Luzzi non hanno esattamente tutti i torti): “Bea è totalmente fuori come un balcone, ancora di più se pensa che col limone voteremo lo struzzo. Mai, non accadrà mai”. “Non mi interessa del limone, lei è libera di fare quello che vuole, ma io non lo voterò mai”. ” Che forse si siano baciati mi interessa poco. Ma io voterò per eliminare il bidello”.