L’ex di Anita Olivieri, Edoardo Sanson, sarebbe pronto ad entrare nel mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore, come riportato da IsaeChia.it, una mossa del ragazzo “avrebbe aperto spazio a molti dubbi e domande da parte dei telespettatori” del Grande Fratello. Il motivo? A quanto pare, il 27enne, consigliere dell’Olgiata Golf Club, è entrato a far parte di un’agenzia. L’annuncio è stato dato direttamente da Ilaria Bussadori, agente televisivo e autrice di format per la tv.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che questa mossa va in totale contrapposizione con ciò che avrebbe sempre dichiarato Anita in merito ad Edoardo, ovvero la totale riluttanza ad apparire davanti alle telecamere. Per diversi mesi, infatti, la gieffina ha parlato della discrezione e della riservatezza di Sanson, tant’è che mai si sarebbe aspettata che lui la andasse a trovare nella Casa. Secondo molti, il fatto che Anita abbia deciso di archiviare la storia con Edoardo ed iniziare una frequentazione con Alessio Falsone, avrebbe spinto l’ex fidanzato della gieffina a tentare la carta del mondo dello spettacolo.

Ad ogni modo, nelle ultime ore, Deianira Marzano ha postato tra le sue Instagram stories una conversazione avvenuta tra un utente ed Edoardo. “Nella bio hai scritto ballerino perché hai preso la vita con leggerezza?”, chiede l’utente in questione. “No, ho messo ballerino perché cornuto non c’era”, ha risposto Sanson.