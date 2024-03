Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni di Marcella Bonifacio, mamma di Greta Rossetti, che su Instagram ha inveito in più di un’occasione nei confronti di sua figlia, protagonista dell’attuale edizione del Grande Fratello. Anche in una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, la madre della gieffina ha parlato della storia della figlia con Michele Morrone, sostenendo che lui ha fatto bene a lasciarla.

“Michele è una bellissima persona ma Greta non ha capito nulla. Non voleva una ragazza che stesse sui social o che si vestisse in una certa maniera. Per questi motivi mia figlia ha preso il due di picche: a lui certi di modi di fare non piacevano e ha fatto bene ad allontanarsi. Anche per questo non credo che il percorso nella Casa del GF l’abbia cambiata, deve ancora maturare. Se un uomo ti dice che non devi fare determinate cose e tu vuoi fare quello che vuoi, lui è libero di fare le sue scelte. Per come ragiono io, che nella vita ho avuto solo tre uomini, una donna deve essere seria”.

Parole che Marcella ha rivendicato dicendo: “Io non sono molto femminista, che ti devo dire… Volevo nascere uomo”, e poi ha in parte rettificato a 361 Lounge: “Non sono come mi vedete su Instagram, c’è una persona dietro". Ma quando le è stato chiesto se si trattasse di Fabrizio Corona, la madre di Greta ha negato, e a domanda diretta “Lei percepisce dei soldi per fare quelle storie Instagram anche contro sua figlia?”, Marcella ha risposto in maniera affermativa.