Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 18 marzo, Anita Olivieri è arrivata ultima al televoto e, ad un passo dalla finale, ha dovuto abbandonare la Casa di Cinecittà. Su X (ex Twitter), migliaia di utenti hanno versato fiumi di champagne alla notizia dell’eliminazione della 26enne romana, e qualcuno ha decisamente superato il limite. In queste ore, molti si stanno chiedendo come abbia reagito l’ex gieffina dopo aver appreso ciò che per mesi è stato scritto su di lei sui social e, al riguardo, sembra che sia rimasta spiazzata da quello che ha scoperto.

L’Investigatore social Alessandro Rosica ha riportato delle voci secondo le quali Anita avrebbe già letto le critiche rivolte dai telespettatori nei suoi confronti: “Anita sarebbe sotto shock per la montagna di m*rda ricevuta in questi mesi. E’ stata presa in giro da Alfonso (Signorini, ndr), dato che le ha sempre fatto credere di essere amata. Purtroppo questa è la realtà, Anita. Chi semina m*rda non può ricevere in cambio diamanti”.

I sospetti su Anita Olivieri

Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, Anita Olivieri si è più volte lasciata andare a rivelazioni criptiche o a “premonizioni” mentre confabulava con alcuni coinquilini. Il sospetto è che l’ex gieffina fosse a conoscenza di questioni legate al dietro le quinte del reality show e, inevitabilmente, si sono fatte largo numerose illazioni sul web, tra cui il fatto che avesse un rapporto preferenziale con uno degli autori. Tuttavia, l’argomento non è mai stato affrontato in puntata e non è stata fatta chiarezza al riguardo in merito alle supposizioni fatte sul conto di Anita e di questo “misterioso” autore. Ciò ha contribuito ad alimentare le chiacchiere, in quanto la concorrente non ha mai fatto nulla per placare queste dicerie, anzi le ha alimentate costantemente.