In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Marco Maddaloni ha ammesso di aver preso partecipato al Grande Fratello per una questione economica. "Mi hanno detto che sono uno stratega ma a me piace il calcolo delle probabilità. Ogni volta che partecipo a un reality l’unico obiettivo è durare il più a lungo possibile per guadagnare di più". E poi: "Come sportivo i titoli ce li ho ma non sono un calciatore, e a me piace la bella vita. Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l’idea che i miei figli stiano in piscina, ma siccome non sono un calciatore… Poi i soldi della tv li ho investiti nell’immobiliare, ma ci sono stati dei periodi in cui abitavo in 60 mq di mansardina con i miei tre figli per affittare il resto della casa e avere una rendita".

Marco Maddaloni ha rivelato che oggi non possiede uno stipendio. E ha precisato: "Quanto guadagno come campione di judo? Ora niente, prima dell’Isola dei Famosi prendevo 1400 euro al mese dalla polizia penitenziaria. Lo sa? Ho scritto l’autobiografia, uscirà ad aprile, si intitola proprio ‘All’anima del campione’ e il messaggio è che non si deve mai mollare. Lo insegna lo sport".