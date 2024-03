Anita Olivieri è tornata sui social dopo l’eliminazione al Grande Fratello. La 26enne romana, con un lungo messaggio su Instagram, ha parlato delle sue prime sensazioni: “È stato un viaggio straordinario, un’esperienza incredibile che ha arricchito ogni fibra della mia vita”.

Con un post su Instagram, Anita Olivieri ha rivolto un messaggio ai suoi follower, raccontando com’è cambiata la sua vita grazie all’avventura nella Casa più spiata d’Italia: “Oggi rifletto su quel giorno, su quella ragazza nelle ultime foto, con il vestito dei suoi 18 anni e i tacchi di seconda mano, quando tutti i sogni non erano ancora stati chiusi nel cassetto. Lascio alle spalle i profondi legami umani, le emozioni, le persone, tutto ciò in cui ho creduto e investito con tanta energia.

È stata quella porta a separarmi da tutto ciò in cui credevo e avevo costruito, ma anche a farmi vincere prima ancora di entrare. Mi ha obbligata a scegliere tra la sicurezza e la monotonia e la vita vera, quella imprevedibile, quella che fa paura, quella fatta di sogni. Mi ha messo davanti ad un bivio, mi ha chiesto di scegliere, e così ho fatto. Esco e sento il vento, l’aria fresca, il profumo della libertà che tanto ho desiderato dopo mesi. Sono sempre io, con gli stessi occhi e la stessa gioia di vivere, quella ragazza semplice che non voglio mai cambiare. Questa è la mia più grande vittoria”.

L’ormai ex gieffina ha ringraziato il reality per averle dato “l’opportunità di cambiare la mia vita, per avermi fatto credere nei miei sogni più di quanto avessi mai fatto da sola. Siete il mio riflesso e sono grata per tutto questo. Con intelligenza emotiva ed eterno rispetto, vi dico grazie. Il resto è fuffa”.

Poi, tra le stories, Anita ha rivolto un pensiero ad Alessio Falsone, concorrente con il quale ha intrapreso una relazione amorose tra le mura della Casa di Cinecittà: “Ti guardo sempre, mi fai ridere, le uova, il gatto, le fritture… Mi mancano i nostri momenti. Petunia ti ascolta, non sto dormendo, ti aspetto fuori, comunque vada”.