Ennesimo show di Marcella Bonifacio, che a 361 Lounge ha dato vita ad una furiosa litigata con Daniela Martani. L’ex concorrente del Grande Fratello, nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha criticato duramente la madre di Greta Rossetti.

“Io se fossi la figlia io sarei molto imbarazzata di avere una madre così. Questa donna tenta di usare la figlia per ottenere un briciolo di visibilità. Ha fatto fare a Greta tante figure di m***a. Adesso capiamo perché la figlia si comporta in certi modi, avendo una mamma del genere. Io mi baso sulle cose che urla sui social. Io mi vergognerei e non poco. fa fare delle pessime figure a Greta. Ha detto che preferisce la figlia minore a Greta, perché si è messa con Sergio. Forse perché Sergio non ha abbastanza soldi e notorietà? Veramente una donna pessima. Una di quelle madri che spinge la figlia sugli uomini ricchi pieni di soldi. L’ha detto lei e non l’ho detto io”.

Marcella ha replicato: “Tu non mi conosci. Tu sei come il popolo che si ferma alla maschera. Poi noi non abbiamo bisogno di soldi! Le mie potrebbero essere anche strategie da fuori. In pochi ci sono arrivati, o no?!”

In una seconda puntata di 361 Lounge c’è stato una nuova catfight tra Daniela Martani e Marcella Bonifacio. La madre di Greta questa volta passata subito all’attacco: “Tu quando hai fatto il casino dei no vax per cosa lo facevi? Qua, qua, qua. Sei tu che cerchi la notorietà, non fare la fi*a dietro ad un monitor. Che poi quando mi hai davanti scappi veloce, fidati. O cambi idea o scappi. Tu hai sfruttato i no vax per farti vedere. Io ho la stessa età di quella? Dio com’è conciata questa ed è anche senza figli. Queste donnette non fanno altro che attaccare”.

L’ex gieffina ha risposto stizzita: “Sei ridicola, smettila. Cosa c’entrano i no vax? Io parlavo per me e non tiravo in ballo i miei familiari. Parla del Grande Fratello che ti viene meglio. Parla di te, di tua figlia e del botox. Puoi parlare di acido, di unghie finte e di trucchi”.