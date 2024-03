Manca poco alla prima messa in onda del serale di Amici 23. La data prevista è il 23 marzo su Canale 5.

Le squadre sono state formate da una settimana e gli allievi sono pronti a sfidarsi l’uno contro l’altro.

Grandi novità nel corpo di ballo dei professionisti. Torna Alessio Cavaliere, ex allievo di Amici. Dopo l’infortunio di Lorenzo Ferroni, infatti, la produzione del programma è stata costretta a correre ai ripari e ad arruolare l’ex allievo.

Il post su Instagrama del padre di Alessio Cavaliere

A rendere la notizia ufficiale è stato il padre del giovane ballerino, che ha condiviso sui social la sua emozione nel rivedere il figlio su Canale 5.

"Da allievo di Amici 22/23 a ballerino professionista di Amici 23/24. Fieri di te e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura", ha scritto il papà tra le storie Instagram del suo profilo.

Alessio Cavaliere è stato ballerino nella stagione 2022/2023 del programma e venne eliminato nel corso della quarta puntata del Serale al ballottaggio con Mattia Zenzola, vincitore della 22esima edizione.

L’anno scorso, al contrario di alcuni colleghi, come Mega Ria, Gianmarco Petrelli e Samuele Segreto, Alessio Cavaliere non ottenne alcuna borsa di studio, con molto disappunto del pubblico e della stessa Maria De Filippi.

In virtù di questa mancanza, la conduttrice del talent show ha dunque pensato proprio al suo nome per il corpo di ballo di Amici 23, dove affiancherà Elena D’Amario, Francesca Tocca, Giulia Stabile, Umberto Gaudino e tanti altri ballerini di alto livello.

Per quanto concerne la giuria, confermati Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. Per le squadre ricordiamo le formazioni: in quella capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci saranno Holden, Petit, Dustin e Marisol; nella squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo concorreranno Lucia, Mida, Nicholas, Sarah, Kumo e Sofia; mentre nel team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro avremo Ayle, Gaia, Giovanni, Lil Jolie e Martina.