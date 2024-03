E’ risaputo ormai che la love story tra Sossio e Ursula, la storica coppia nata a Uomini e Donne, è finita da alcune settimane. E’ stato un continuo tira e molla tra i due, che oggi stanno vivendo un momento piuttosto complicato in quanto si parla di tradimento e di rottura definitiva.

A svelare il motivo, gli stessi followers della coppia, i quali avrebbero notato delle anomalie nei comportamenti della coppia.

Sossio e Ursula hanno vissuto molti momenti bui nel corso della loro relazione, ma hanno sempre trovato il modo di risolvere i loro problemi.

Come detto in precedenza, i followers della coppia hanno notato atteggiamenti strani e parecchie assenze nella vita quotidiana della coppia. Dopo settimane di silenzio Sossio e Ursula hanno cominciato a lanciarsi frecciatine piuttosto pungenti sui social. Ursula avrebbe parlato di un futuro senza freni, senza limiti o impedimenti alcuni, ma pieno di orizzonti e speranze.

Ursula ha tradito Sossio? Stoccate e indiscrezioni social

Immediata la risposta e la frecciatina di Sossio, che sui social avrebbe definito questi orizzonti di Ursula come dei paletti per lui e la loro figlia. Da queste frecciatine gli esperti social avrebbero dedotto che la crisi della coppia sia iniziata da tempo e che il tutto si sia concluso per un presunto tradimento della stessa Ursula.

Sossio venuto a conoscenza di tale presunto tradimento ha lasciato Ursula e ne ha poi confermato il motivo. La sua compagna invece ha preferito il silenzio. Purtroppo non possiamo sapere quale sia la verità ma, ancora una volta, una coppia che si è tanto amata e che ha fatto tanto parlare di sé non ha potuto godere del lieto fine.

Intanto i followers della coppia attendono dichiarazioni soprattutto da parte di Ursula.