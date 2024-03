Tutto pronto per la nuova edizione dell’Isola dei famosi 2024.

Arriverà lunedì 8 aprile come sempre su Canale 5 il reality show che coinvolgerà vip e nip in un’avventura, lasciati sull’sola dell’Honduras tra prove e sopravvivenza.

Come svelato da Piersilvio Berlusconi durante una conferenza stampa, la conduzione dell’Isola dei famosi passerà a Vladimir Luxuria, che prende il posto di Ilary Blasi. Questa la primissima novità che è giunta da un po'. News anche per l’opinionista: arriva Sonia Bruganelli.

Dopo l'esperienza con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, l'ex moglie di Paolo Bonolis ripeterà il ruolo accanto alla conduttrice Vladimir Luxuria e all'altro opinionista, il giornalista del TG5 Dario Maltese.

I concorrenti tra pochi giorni partiranno per dare il via a questa nuova esperienza.

Tra i nomi che sono trapelati uno in particolare ha fatto scalpore. Lo abbiamo conosciuto come giudice culinario nella trasmissione Masterchef. Parliamo dell’italo americano Joe Bastianich.

Per anni accanto ad Antonino Cannavacciuolo, Joe si cimenta come prima volta in un’esperienza da concorrente. Lui abituato a grandi pietanze, ce la farà ad adattarsi alla vita sacrificata dell’isola?

Tutti i naufraghi metteranno alla prova la propria resistenza fisica e psicologica.

I nomi dei concorrenti a L'Isola dei Famosi

Svelati altri concorrenti: Selen, pornostar; Alan Friedman, giornalista; Marina Suma, famosa attrice nel film di Jerry Calà, Sapore di Mare; Samuel Peron, ballerino conclamato di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci; Artur Dainese, modello e influencer con milioni di followers italiani; Francesco Benigno attore, regista siciliano diventato famoso per il film Mary per sempre di Michele Placido.

Ci saranno inoltre, Edoardo Stoppa, conduttore televisivo di Striscia la Notizia di Canale 5; Matilde Brandi, ballerina e showgirl del Bagaglino; Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 12, e Pietro Fanelli, giovane modello.