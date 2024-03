La prima puntata del serale di Amici è stata registrata a poche ore prima che una coppia decidesse di dirsi addio definitivamente. Gaia e Mida hanno messo fine alla loro storia d’amore.

I due stavano insieme praticamente da sei mesi. Una storia iniziata quasi subito l’inizio del talent show di Maria De Filippi. Erano una delle coppie più amate in assoluto, infatti la notizia della loro rottura ha scatenato l’ira delle fan. I due si sono ritrovati in un confronto sulle scalette della casetta.

Gaia ha lamentato la mancanza di attenzioni da parte di Mida, soprattutto perché nelle ultime settimane sono stati distanti. Gli chiesto pertanto di starle più vicino. A questa richiesta il cantante ha risposto con il silenzio, limitandosi a chiederle una pausa di riflessione.

Il faccia a faccia tra Mida e Gaia

"Quando cerco di starci dentro, mi sento che meriti di più e forse questo non è il posto giusto. Ce l’ho messa tutta - dice Mida alla ragazza. E lei sconvolta, ma decisa, sceglie di non concedergli alcuna pausa. "Allora sai già cosa penso", ha concluso il cantante spingendola così a chiudere la loro storia, giunta al capolinea dopo sei mesi.

Le difficoltà per Gaia non sono finite. Alessandra Celentano le assegna un nuovo un guanto di sfida. La giovane ballerina è stata chiamata a sfidare Marisol a colpi di pole dance. E’ risaputo che questo non è il tipo di danza adatto a Gaia. La ragazza infatti si è sfogata con Raimondo Todaro, il quale comprendendo le sue difficoltà ha rifiutato il guanto lanciato dalla maestra di ballo.

Saranno giorni duri per Gaia, la rottura con Mida l'ha destabilizzata e non poco.