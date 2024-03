Sembra assurdo ma è così. La miglior fiction 2023 e la più seguita in termini di share non è né Mare Fuori né Doc Nelle tue mani, bensì Il Paradiso delle Signore.

Il palinsesto Rai negli ultimi anni ha sfornato molte fiction avvincenti che attraggono un gran pubblico, aggiudicandosi il primato della prima serata in termini di audience rispetto alla concorrenza Mediaset.

Tra le più viste Mare Fuori, la fiction rivelazione dell'anno scorso che quest'anno ha fatto commuovere tante persone con la nuova stagione. Tra le più amate dagli adulti, poi, c'è Doc - Nelle tue mani, la fiction che parla di un medico, Luca Argentero, che ha perso la memoria degli ultimi 12 anni di vita e che dopo tanto tempo torna a lavorare in ospedale.

Tra le fiction pomeridiane spunta il Paradiso delle Signore, una soap ambientata a Milano negli anni '60 che gira intorno agli eventi del Paradiso, una boutique per signore aperta nella città.

Il Paradiso delle Signore, la serie tv più vista

Ebbene contro ogni previsione, Mare Fuori non è la serie tv più vista, secondo la classifica delle fiction Rai viste su Raiplay. I ragazzi dell’IPM si aggiudicano il secondo posto. Al terzo invece si posiziona Luca Argentero e la sua equipe di medici di Doc Nelle tue mani.

Al primo posto, con grande sorpresa, troviamo Il Paradiso delle Signore 8, la soap tv che va in onda ogni giorno alle 16,05 su Rai 1.

Giunta ormai all’ottava stagione, nonostante i continui cambiamenti dei personaggi e della trama, si classifica tra le migliori serie. Gli ascolti infatti si mantengono alti, motivo per cui non si ha - per il momento - nessuno intenzione di interrompere la serie.