Importanti novità nella serie tv Rai ambientata a Napoli. Un Posto al sole regala sempre grandi emozioni e riesce a lasciare tutti in suspense, coinvolgendo da anni il pubblico televisivo. La serie Rai infatti mantiene costantemente uno share alto.

Tra le varie vicende sentimentali che caratterizzano Un Posto al sole troviamo la love story travagliata tra Viola e Damiano, quest’ultimo ancora legato a Rosa con cui ha un figlio Manuel.

Ebbene in questa settimana Damiano dimostrerà ancora una volta di tenere molto alla sua ex compagna Rosa. Il poliziotto infatti sceglierà di trascorrere la giornata di Pasquetta con lei e il figlio, piuttosto che con Viola.

Le novità della puntata del 1° aprile

Nella puntata del 1° aprile di Un posto al sole ci saranno importanti novità. Le anticipazioni rivelano che la storia tra Damiano e Viola giungerà al capolinea.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole abbiamo visto che Damiano ha scelto di tornare a vivere con Rosa e Manuel, in seguito alle minacce dei camorristi nei confronti della donna. Viola convinta che trascorrerà Pasqua e Pasquetta col suo compagno resterà delusa e disperata, tanto che capirà che la sua storia non sarà mai allo stesso livello di quello di Rosa, soprattutto per la presenza del piccolo Manuel. Questo porterà la Bruni ad una drastica decisione: lascerà ancora una volta Damiano e si allontanerà da Napoli.

Parentesi divertente invece quella tra gli storici Renato e Raffaele, cognati nella soap.

Quest'ultimo organizzerà un pesce d'aprile ai danni di Renato grazie alla complicità di Bianca e Jimmy. Purtroppo, però, Raffaele riceverà pan per focaccia dalle donne di casa Bruni, che hanno in mente qualche scherzo da fargli.

Da sempre i siparietti tra Renato e Raffaele rappresentano la parte comica della serie che, come i telespettatori sanno, affronta e abbraccia varie tematiche piuttosto serie e particolari. Tematiche che fanno sì che Un Posto al Sole sia tra le fiction più seguite.