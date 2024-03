Barbara Bouchet, attrice celebre soprattutto negli anni ’80, ritorna su Canale 5 nella fiction “Fragili”.

Molti però conoscono bene il figlio dell’attrice, Alessandro Borghese, noto chef, che ha raggiunto la popolarità grazie al programma Sky “4 Ristoranti”.

Alessandro non si è mai identificato nella frase il “figlio di”, soprattutto perché quello che ha raggiunto lo ha fatto da solo senza alcun aggancio.

Barbara e Alessandro non si somigliano né esteticamente né caratterialmente. Entrambi hanno passioni diverse. Lei non ha alcun amore per la cucina, che è invece vita e pane quotidiano per il figlio: “A me non piace cucinare, ormai lo sanno in tutto il mondo - ha detto Barbara Bouchet al settimanale Nuovo -. Se cucinano gli altri mangio con piacere. Io potrei anche murare la cucina, tanto non la uso mai. Uso il forno per nascondere pentole e coperchi, per me è un secondo ripostiglio”.

Barbara Boucher poco carina nei confronti del figlio Alessandro

Barbara Bouchet non può che essere orgogliosa del successo che ha ottenuto Alessandro Borghese, anche se in una delle interviste rilasciate al Corriere della Sera sembra prendere le distanze non evidenziando le peculiarità culinarie di Alessandro. “Io ho sempre poco appetito, non amo mangiare - ha raccontato la Bouchet -, lascio sempre metà piatto, questo per mio figlio non è certamente piacevole”.

A questo modo di fare così distante e freddo della donna lui ovviamente sarà abituato.

Alessandro conosce bene la madre tanto che in una ospitata di Barbara Bouchet nella trasmissione Celebrity Chet di Tv8 cercava di non irritare la madre, che al suo dire è un po' permalosa.

Il suo fare da “star”, come Borghese la definisce, appare agli occhi dei fan di suo figlio Alessandro poco carino, ma in realtà dietro questo rapporto “freddo” si nasconde una madre che cerca di far brillare suo figlio di luce propria.