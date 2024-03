La famiglia di Mare Fuori si allarga. Entra nel cast un piccolo attore che altro non è che il fratello di Artem Tkachuk, ovvero il Pino dell’IPM.

Eppure è apparso già nella stagione 4 e nessuno sapeva che fosse il fratello di Alina. La ragazza di origini ucraine entra in Mare Fuori fingendosi muta. In realtà quel suo mutismo era dovuto dall’abbandono forzato di suo fratello piccolo. I due abbandonati in una casa famiglia sono arrivati a Napoli insieme, ma il fratello piccolo di Alina è stato poi adottato lasciando la sorella sola e disperata. Ciò spinge Alina a provare ad ogni modo di scappare dall’IPM per trovare suo fratello Demyan.

La conferma della parentela arriva dal regista Ivan Silvestrini

Il piccolo nella realtà non è altro che il fratello di Artem Tkachuk. A confermarlo è proprio l’ex regista di Mare Fuori, Ivan Silvestrini, che sul suo profilo Instagram ha risposto ad alcune domande dei followers. Una fra queste chiedeva della presunta parentela fra Artem e l'attore che interpreta Demyan, Arsem Tkachuk.

“Il bambino che interpreta Demyan è in realtà il fratello di Artem? Ho notato che hanno lo stesso cognome”, ha scritto un follower di Mare Fuori su Instagram. Il regista della quarta stagione Ivan Silvestrini, ha risposto: “Sì, nella vita è il fratello di Artem”.

Questa notizia ha sorpreso tutti, soprattutto perché nessuno aveva notato la somiglianza tra Pino e Demyan. Ciò che resta da capire è se il piccolo della famiglia Tkachuk prenderà parte alla 5 stagione insieme al fratello maggiore Pino che, come rimbalza sui social, nella quinta stagione di Mare Fuori il suo personaggio avrà un’ennesima rivoluzione e un nuovo amore all’interno dell’IPM.