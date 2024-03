Eliminato durante la prima puntata di Amici 23, Ayle è tornato sui social pubblicando un lungo messaggio.

Il percorso dell’artista originario di Livorno nel talent show di Maria De Filippi è stato decisamente burrascoso: poco prima dell’inizio della fase finale, infatti, il cantante aveva addirittura lasciato la scuola e, alla sua insegnante Anna Pettinelli, aveva confidato: “Amo questo posto, però sono convinto che io ce la posso fare, che sia qui o che sia fuori. Forse ho bisogno di uscire. Mi ritengo un’artista particolare e penso che abbia bisogno di uscire e di esprimermi fuori da qui. Dentro di me il percorso deve finire qui. Mi sento che non ho più le forze per andare avanti e continuare qui”.

Dopo aver volontariamente lasciato la scuola, una volta tornato a casa Ayle ha chiesto alla produzione di rientrare. La Pettinelli, nonostante il parere contrario degli altri professori (eccezion fatta per Lorella Cuccarini), ha accolto la richiesta del cantante.

Eliminato durante la prima puntata del Serale, Ayle ha tracciato un bilancio della sua esperienza ad Amici: “Credo che una parte del mio cuore sia ancora ferma qui. Ho passato tanti stati d’animo e credo di dover ancora metabolizzare il tutto.

Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato dei bellissimi messaggi e che mi sono state vicine. Volevo ringraziare Amici e Maria per la grandissima opportunità e per questo percorso incredibile. Penso di essere cresciuto come artista ma soprattutto come persona. Ho imparato a combattere e a convivere con i miei demoni e penso di averli affrontati a testa alta.

Volevo ringraziare anche Anna Pettinelli per tutto quello che abbiamo passato, e per quanto ha creduto in me durante tutto il percorso

Alla domanda ‘come stai?’ al momento non so bene cosa rispondere. Devo ancora realizzare quello che è successo in questi mesi. Ho capito che devo fare questo nella vita e non smetterò mai di donare la mia musica a chi ne ha bisogno. Ancora grazie a tutti. Ci sentiamo presto con nuova musica”.