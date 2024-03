Perla Vatiero è la vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello. L’ex concorrente campana, una delle protagoniste assolute di questa edizione, in finale ha avuto la meglio su Beatrice Luzzi, data per favorita assoluta. A distanza di poco più di 48 ore dal suo trionfo, la fidanzata di Mirko Brunetti è tornata sui social. Con un post su Instagram, l’ex gieffina ha ringraziato i suoi numerosi fan per averla sostenuti durante la sua avventura nella Casa di Cinecittà.

“Dedico a voi questa vittoria, alla mia famiglia, alle mie amiche, perché siete riusciti a capirmi dal primo momento anche quando era più difficile, senza giudicare ma cercando di comprendere.

Insieme abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo sofferto, abbiamo sognato, e alla fine posso dirvi che l’amore vero è immortale, anche se fa giri immensi, poi torna!

Ringrazio quest’esperienza perché mi ha aiutato a superare limiti, a non smettere di crederci, e che non bisogna mai aver paura di tirar fuori il carattere. Io finalmente sono serena, ho ritrovato me stessa, e non vedo l’ora di scoprire cosa la vita ha in serbo per me. Siete stati la mia forza e lo sarete fin quando deciderete di stare al mio fianco perché, vuoi o non vuoi, ad oggi, siete la mia seconda famiglia!”.