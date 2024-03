Giusy Buscemi è una delle attrici più amate del piccolo schermo negli ultimi anni, e molto apprezzata dopo la sua partecipazione a Un Passo dal Cielo, in onda lo scorso anno su Rai 1.

L'abbiamo conosciuta nelle vesti di attrice, con il suo primo grande ruolo nei panni di Teresa, la prima Venere de Il Paradiso delle Signore all'inizio della soap.

La sua carriera oggi è all’apice. Tornerà infatti presto di nuovo su Rai 1, ancora una volta nelle vesti di protagonista.

Di grande spessore il cast selezionato per questa nuova serie tv. E’ lo stesso ufficio stampa Rai che annuncia la fine delle riprese di questa nuova produzione, che porterà sul piccolo schermo la storia del grande poeta Giacomo Leopardi.

Chi sono i protagonisti della nuova serie tv

Giusy Buscemi, come detto, sarà la protagonista femminile insieme a Valentina Cervi, e interpreterà un ruolo cruciale nella storia narrata.

Dopo Blackout - Vite Sospese torna anche il famoso e amato attore Alessandro Preziosi. Con lui un altro volto noto, Alessio Boni, che dopo Il Metodo Fenoglio, in cui ha interpretato il maresciallo protagonista, e La Lunga Notte, torna con un'altra interpretazione degna di nota.

Le fan sono già in subbuglio per questa nuova coppia televisiva. Giusy Buscemi e Alessandro Preziosi faranno sicuramente innamorare i telespettatori.

La messa in onda di questa nuova serie tv è prevista per ottobre 2024. Intanto non si contano i messaggi di followers che si definiscono impazienti di rivedere Alessandro Preziosi e Giusy Buscemi insieme.

I due in ogni loro interpretazione hanno saputo trascinare il pubblico all’interno della narrazione riuscendo a farli affezionare al personaggio interpretato. Siamo certi che anche questa volta sarà così. Intanto si attendono video girati da dietro le quinte, che negli ultimi anni sono diventati metodi promozionali delle nuove fiction Rai.