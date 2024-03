Il successo di Mare Fuori invade la televisione italiana. I protagonisti della serie tv sono ormai all’apice delle loro carriere. Sono riusciti ad entrare nei cuori dei telespettatori, che ogni anno attendono con impazienza le nuove avvincenti avventure dei ragazzi dell’IPM.

Per molti protagonisti la serie è stata un importante trampolino di lancio; infatti diversi attori sono stati chiamati in nuovi progetti per interpretare, però, ruoli diversi di quelli di Mare Fuori.

Primo fra tutti Massimiliano Caiazzo, tra i protagonisti più amati della serie tv. Il suo Carmine ha fatto sognare milioni di fan, conquistandosi l'amore di tutti.

Su Prime Video è andato in onda il film Piano Piano con molti dei protagonisti di Mare Fuori. La pellicola è arrivata nelle sale il 16 marzo 2023 ed ha ottenuto un grande successo. Nel cast Massimiliano Caiazzo e alcuni dei colleghi dell'IPM, Antonio De Matteo e Giuseppe Pirozzi.

La pellicola è ambientata a Napoli nell'anno del primo scudetto degli Azzurri

Il film è disponibile su Prime Video, e racconta un evento calcistico molto importante. E’ ambientato a Napoli, nell’anno (1987) in cui la squadra partenopea con Diego Armando Maradona si appresta a vincere il primo scudetto. Tra vicende amorose e racconti di vita vera, questo progetto regala al pubblico grandi momenti di emozione. E sarà sicuramente un successo, visto proprio la presenza dei protagonisti della serie più amata dagli italiani.

Massimiliano Caiazzo sta prendendo parte a molteplici film, un modo per l'attore per mettere sempre alla prova il suo talento, oltre al desiderio nel voler crescere professionalmente e personalmente, come ha dichiarato diverse volte nelle sue interviste.

Giuseppe Pirozzi è conosciuto nella serie col nome di Micciarella, mentre Antonio De Matteo è l’agente dell’IPM Lino. Entrambi confermati nella quinta stagione di Mare Fuori.