E’ finita da mesi la storia d’amore tra Giulia Stabile e il cantante ed ex allievo di Amici Sangiovanni.

Dopo il Festival di Sanremo circolava la notizia di una relazione della ballerina con il cantante Alfa. Sempre insieme, e immortalati in qualche locale a festeggiare, non è mai arrivata conferma da parte dei due.

Giulia Stabile negli ultimi tempi sta pensando alla carriera, ha comprato la sua prima casa e sembrerebbe che l'amore proprio non sia nei suoi pensieri. Da settimane, però, durante le prove per il serale di Amici e le numerose storie condivise su Instagram, circola insistentemente la voce di un flirt tra Giulia e Sebastian Melo Taveira, concorrente del talent nel 2017, oggi ballerino professionista di Amici e danzatore conosciuto a livello internazionale anche per la sua partecipazione al film Magic Mike.

E’ risaputo che Giulia Stabile ha sempre avuto una cotta per il bel ballerino prima che iniziasse la sua relazione con Sangiovanni. Già ai tempi della permanenza di Giulia come allieva ad Amici, la ballerina era interessata ed attratta da Sebastian.

E vero amore tra Giulia e Sebastian? Il suo post su Instagram

Oggi Giulia Stabile e Sebastian Melo Taveira sono colleghi. Insieme lavorano nel serale di Amici di Maria De Filippi. Il loro è amore? Ebbene no! A smentire il tutto la stessa Giulia Stabile che, attraverso una recente storia Instagram, ha pubblicato una foto di loro due abbracciati con la scritta: "Fratellone del cuore. Se ci si mette può essere sia il più coccoloso del mondo che il più fastidioso". Segno evidente che tra i due c'è una bellissima amicizia e, almeno per ora, nessuna storia o relazione d’amore. Le fan dispiaciute della smentita attendono con ansia che la Stabile ritrovi l’amore al più presto. Giulia infatti è una delle allieve di Amici più seguita ed amata dal pubblico televisivo italiano.