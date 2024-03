Nella giornata di ieri hanno iniziato a circolare sul web alcune voci circa una presunta rissa che si sarebbe verificata durante la festa organizzata dal Grande Fratello per celebrare la fine della diciassettesima edizione del reality show, andata in archivio con la vittoria di Perla Vatiero.

In un primo momento, Amedeo Venza aveva rivelato che ci sarebbe stato un battibecco tra Alessio Falsone e Federico Massaro: “Aria tesa ieri alla festa del GF tra Federico (Massaro, ndr) e un altro concorrente che dovrebbe essere Alessio (uso il condizionale perché devo avere conferma…), anche se, da quello che ho visto sui social, Alessio era per i fatti suoi con Anita, quindi non so… Magari la tensione c’era tra Federico e un altro”.

In realtà, però, le cose non sarebbero andate così, e smentire questi rumor ci ha pensato lo stesso Alessio durante una diretta su Instagram: “Allora, non ho litigato nessuno. Non c’è stata nessuna rissa e nessun episodio della siepe. Non è vero assolutamente. Io posso mai litigare con Federico? Non potrebbe succedere mai”. Anita Olivieri, che era con lui, l’ha però in parte smentito: “Sei un bugiardo, però non ha litigato con Federico, questo è vero”.

La segnalazione su Mirko Brunetti e Sergio D'Ottavi

La presunta lite, infatti, ci sarebbe stata tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi. La segnalazione è arrivata a Very Inutil People da un’amica di una persona presente alla festa (lavorava per il catering), che ha fornito anche delle prove (non pubblicate): “Ieri una mia amica era presente alla festa di fine GF perché faceva parte del catering. Mi ha raccontato che c’è stato un battibecco a fine serata tra Sergio e Mirko a causa di un equivoco che causato molto nervosismo. Mirko è andato muso a muso da Sergio, che invece da signore è rimasto calmo e al suo posto per poi allontanarsi… La gente si è messa in mezzo a dividerli, soprattutto Maddaloni e Paolo… Addirittura Mirko ha iniziato a dire parole poco carine a Greta”.

La rivelazione di Stefano Miele

Ieri sera, durante una live su Instagram, i follower hanno chiesto lumi a Stefano Miele, che però ha preferito non sbilanciarsi: “Non c’è stata questa litigata, c’è stata una brevissima… Non c’è stato niente, insomma, quindi… I protagonisti sarebbero Sergio e Mirko. Ti dico la verità, la festa era finita e stavamo andando via, ci sarà stato uno scambio verbale brevissimo, non so su cosa, non ci siamo informati, e quindi mi dispiace non ho, così…”. A giudicare dalla sua espressione, però, l’ex gieffino, secondo molti utenti, nasconderebbe qualcosa.

Anche Valentina Modini, ex gieffina presente alla festa, interpellata sulla questione, non ha smentito che ci sia stata una rissa tra Mirko e Sergio: “Cos’è successo alla festa tra Sergio e Mirko? Non ve lo dico, vi lascio con il mistero ragazzi…”.