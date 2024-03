La competizione Amici di Maria De Filippi è entrata nel vivo. Il talent show che ogni anno sforna giovani talenti, sia nella categoria di ballo che in quella di canto, fa da sempre record di ascolti per Mediaset.

Ballerini e cantanti sono chiamati a dare il massimo per dimostrare a giurati e telespettatori di avere tutte le carte in regola per poter accaparrarsi la vittoria. Questo però comporta tensioni e stress.

In queste ore, l’attenzione è rivolta sui giovani artisti, in particolare sulla cantautrice che sta affrontando un momento delicato e difficile della gara. Sarah Toscano è in crisi. La giovane cantante di Amici ha vuotato il sacco ed ha ammesso di essere fortemente demoralizzata perché è arrivata nona in classifica, e dunque terzultima nella classifica stilata dai telespettatori. Questo per lei è pesante da digerire perché ogni settimana si impegna duramente cercando di portare a casa un buon risultato.

Lo sfogo di Sarah con il suo vocal coach

Sarah è davvero fuori controllo. Durante le prove, prima della seconda puntata del serale, la canyante in lacrime ha parlato con il suo vocal coach: “Mi fa male vedermi lì. Il pubblico è la prima cosa per noi, temo di andare via alla secondo puntata, non sono stupida”. Lo sfogo è proseguito: “Io non so se ci arrivo alla terza puntata”.

A questo punto il vocal coach ha cercato di trasmetterle forza e tranquillità, consigliandole di riacquistare piena lucidità e di giocare al meglio le carte che possiede, perché la gara è ancora lunga e lei ha tutte le carte in regola per ribaltare la situazione.

Non tarda ad arrivare il sostegno sui social. Sarah è amatissima dal pubblico e sono in tanti a sperare che possa vincere lo show come i commenti social hanno dimostrato.

Preoccupazioni vane, perché Sarah ha superato brillantemente la puntata di ieri, sabato 30 marzo. Due ballerini eliminati: questo è il bilancio della seconda puntata del Serale di Amici