Protagonista assoluta della diciassettesima edizione del Grande Fratello (nonostante il secondo posto alle spalle di Perla Vatiero), Beatrice Luzzi è in pieno hype. L’attrice, grazie alla sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, avrebbe ricevuto numerose proposto dal mondo dello spettacolo e della televisione.

Sulla scia della popolarità ottenuta grazie alla sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, Beatrice, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, starebbe per iniziare una seconda vita professionale. Secondo l’esperto di gossip, l’attrice sarebbe finita sul taccuino di diversi produttori, e tornerà presto a recitare sul piccolo schermo, a distanza di 25 anni dal suo debutto nella soap opera Vivere, nella quale vestiva i panni di Eva Bonelli. A quanto pare, le proposte non mancano e “presto sapremo anche dove la vedremo”, ha scritto Venza.

Beatrice non mantiene i contatti con gli ex coinquilini

Dopo la sconfitta al Grande Fratello, la Luzzi, però, sembra essersi chiusa in sé stessa. Dopo gli oltre sei mesi trascorsi tra le mura della Casa di Cinecittà, infatti, l’attrice non ha preso parte alla festa di fine reality, ma a quanto pare non si starebbe sentendo con quasi nessuno dei suoi ex coinquilini. Fiordaliso ha confessato di non aver sentito l’amica, mentre gli unici che sarebbero riusciti a comunicare con Beatrice sarebbero stati Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi. Del resto, l'attrice è stata piuttosto chiara: si sta dedicando ai due figli, Valentino ed Elia, e a sua madre, rimasta vedova dopo la morte del marito.