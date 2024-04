Antonino Spinalbese avrebbe dovuto partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Le voci avevano indicato l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip come uno dei possibili nuovi naufraghi, tuttavia, secondo le recenti indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, sembra che l’ex vippone non farà parte del cast come previsto inizialmente.

In effetti, nel cast ufficiale annunciato nella giornata di ieri, non compare il nome di Antonino tra i naufraghi partiti per l’Honduras. Al momento non ci sono informazioni riguardo alle ragioni per cui l’ex di Belen Rodriguez non parteciperà al programma. Le regioni dietro la sua assenza potrebbero essere molteplici: dall’indisponibilità ad altri impegni già in programma.

L’assenza di Spinalbese potrebbe anche essere stata dettata da una scelta della produzione, che potrebbe aver optato per un cast diverso da quello originariamente ipotizzato. Resta da capire se Antonino farà parte di futuri progetti televisivo o se continuerà a mantenere un profilo basso nel mondo dello spettacolo.