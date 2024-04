Beatrice Luzzi, protagonista assoluta della diciassettesima edizione del Grande Fratello (nonostante il secondo posto alle spalle di Perla Vatiero), può guardare al futuro con ottimismo. La sua avventura nella Casa di Cinecittà non è di certo passata inosservata e, stando alle ultime indiscrezioni, l’attrice sarebbe la più “cercata”. Avrebbe ricevuto, infatti, numerose proposte dal mondo della tv e dello spettacolo.

Sulla scia della popolarità ottenuta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, Beatrice Luzzi, in pieno hype, stando a quanto riportato da Amedeo Venza, starebbe per iniziare una seconda vita professionale. Protagonista assoluta dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’attrice è finita sul taccuino di diversi produttori. Secondo l’esperto di gossip, l’attrice tornerà presto a recitare sul piccolo schermo, a distanza di 25 anni dal suo debutto nella soap opera Vivere, nella quale vestiva i panni di Eva Bonelli. A quanto pare, le proposte non mancano, e “presto sapremo anche dove la vedremo”, ha scritto Venza.

C’è anche chi ipotizza una sua possibile ospitata a Belve. Francesca Fagnani, infatti, ha messo un like ad un commento su X in cui un utente le chiedeva di portare Beatrice Luzzi nel suo programma: “Francesca Fagnani, lei si che è una belva. Facci sognare e invitala”. Una mossa social che sa tanto di indizio.