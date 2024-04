A cura della Redazione

Grande attesa per il palinsesto di aprile di Netflix, la piattaforma che da anni regala forti emozioni proponendo film e serie tv sempre più avvincenti.

Molte sono le uscite di aprile 2024 su Netflix. Gli utenti sono in attesa dei nuovi ingressi inseriti sulla piattaforma.

Tra le novità, il film Fabbricante di Lacrime, ispirato alla storia di Erin Doom. Nel cast un protagonista d’eccezione, volto noto di Mediaset e soprattutto tra le ragazzine. Parliamo di Biondo, il cantante di Amici. L’ex allievo di Maria De Filippi ha stravolto la sua vita, cimentandosi dopo il programma in nuovi progetti, mettendo alla prova se stesso e le proprie potenzialità da attore.

Una nuova esperienza totalmente diversa per Biondo, da cantante ad attore protagonista.

Le fan sono in fermento. Era difficile immaginarselo nella veste di attore dopo che era stato l’idolo di Amici come cantautore.

Le altre novità di programmazione su Netflix

Questa ovviamente non è l’unica novità di Netflix.

Stanno per arrivare anche le serie tv, come: Files of the Unexplained: fenomeni inspiegabili; Ripley, la mini-serie che trae ispirazione dal bestseller di Patricia Highsmith. A seguire la volta di Scoop, film che narra dello scandalo e del successivo esilio del principe Andrew. E senza dimenticare Rebel Moon, l’action movie dai toni fantasy.

Anche tra le serie Tv non mancheranno le sorprese. The Magic Prank Show with Justin Willma, per esempio, è un reality esilarante per gli amanti di giochi di prestigio abbinato alla comicità.

Sempre ad aprile anche la serie di cui già si parla, ovvero Briganti, che narra della storia di Filomena, una donna triste e scontenta della sua vita che decide di darsi al brigantaggio, diventando il capo di una banda di rapinatori. Insomma è risaputo ormai che su Netflix gli utenti possono spaziare su diversi generi e ad ogni uscita il successo è garantito.