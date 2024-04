Nel corso dell'ultimo anno, ci sono stati numerosi cambiamenti nei palinsesti Rai. Tra posticipi di serie tv e messe in onda anticipate, anche i volti della tv pubblica cambiano e lasciano la Rai.

In virtù di queste considerazioni, c'è stato un lungo dibattito in merito alla presenza o meno di Flavio Insinna alla tv pubblica, fino a poco tempo fa conduttore del quiz show L’Eredità.

Ma dal settembre scorso è cambiato tutto. Inizialmente il programma era stato affidato a Pino Insegno, già però impegnato alla conduzione de Il Mercante in Fiera.

Purtroppo, però, Pino non è riuscito a trainare il pubblico e così i vertici Rai lo hanno sostituito con Marco Liorni, già conduttore di Reazione a Catena.

Una nuova occasione come conduttore per Flavio Insinna

Nelle ultime ore però si sta discutendo nei corridoi della tv pubblica sul futuro di Insinna. Pare infatti che l’attore e conduttore sia stato contattato da Nove TV, anche se l’indiscrezione non è stata ancora confermata.

Carriera finita alla Rai? Sembrerebbe di no o almeno non come conduttore. Dopo l’Eredità e la presenza di Flavio Insinna in alcuni speciali di Techetechete, arriva la partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci infatti vorrebbe il suo collega nel nuovo cast 2024. Questo azzererebbe la trattativa con Nove TV. Secondo sempre indiscrezioni la tv digitale ha proposto al conduttore Flavio Insinna un programma in prima serata. Una sorta di quiz show che coinvolgerebbe però personaggi dello spettacolo. Un nuovo format per Nove TV.

Questo sarebbe per Flavio una buona occasione di rilancio. Cosa deciderà di fare? Avere la possibilità di essere protagonista in una nuova emittente o imparare a ballare?