Un super traguardo per Matilde Gioli.

In questi giorni si è svolta la presentazione di Tulipani di Seta Nera, una nuova piattaforma sociale della Rai Cinema Channel.

Ben 114 opere scelte tra le 400 iscritte alle 4 sezioni in concorso al festival, ovvero Cortometraggi, Documentario, Social Clip e Digital, sono visibili sulla piattaforma realizzata da Rai Cinema Channel. Per lo spazio Social Clip è stata premiata una delle attrici più amate e seguite di Doc – Nelle tue mani, ovvero Matilde Gioli. A comunicare l'importante riconoscimento è la cantautrice Grazia Di Michele.

L'attrice era candidata per vincere il premio per il migliore videoclip nella sezione social. Gli altri candidati erano: Rossella Seno, Cenere, Roberta Gallo, Peppe Lana, Babygang, Carboidrati e Fabrizio Emigli. Ognuno di loro ha trattato temi importanti e particolari, come la guerra, il Covid, l’ambiente.

Matilde Gioli si aggiudica l'importante riconoscimento con Lo spazio di me

La Di Michele ha comunicato la vittoria di Matilde Gioli con il brano Lo spazio di me, dove è lei stessa a cantare la canzone. Dopo il successo nei panni di Giulia Giordano nel cast di Doc su Rai 1, questo per Matilde Gioli è un traguardo nobile e significativo, da condividere con tutti i suoi fan, e non solo.

Matilde si è davvero commossa tanto da versare qualche lacrima di felicità e soddisfazione.

Dopo il successo dell’ultima stagione di Doc, con Luca Argentero, Matilde Gioli ha confermato la sua presenza alla nuova stagione. Ancora una volta interpreterà il ruolo della dottoressa Giordano da sempre innamorata del Doc e che con il quale ha avuto una storia travagliata e difficile.

Dalle anticipazioni sembrerebbe che Matilde dimenticherà per sempre il dottor Andrea Fanti vivendo poi una relazione con Damiano, da sempre innamorato della collega Giulia Giordano.

Dispiaciute le fan di questo epilogo, tutti speravano in un matrimonio tra Giulia e Andrea.