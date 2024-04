Luois Tomlinson ha deciso di rompere il silenzio e di commentare i rumor sulla presunta storia d’amore con Harry Styles, rivelando che si tratta di una tesi complottistica. Di seguito le parole del cantante in una recente intervista riportate dai colleghi di Biccy.it.

“Quello che ho capito qualche anno fa è che non c’è nulla che io possa dire o fare per smentire o fermare coloro che credono in questa cospirazione. Sono così sicuri con ciò che credono essere la verità che non vedono la verità per quella che è. Sono sicuro che molte persone guardano e trovano interessanti tutte queste piccole cospirazioni che accadono nella vita. Mentirei se dicessi che non mi fa un po’ arrabbiare, ma è la natura del lavoro. Ci sono momenti in cui diventa molto personale. Ho mio figlio, Freddie, che è la persona più importante della mia vita e occasionalmente, queste teorie finiscono per affrontare cose che sono un po’ ingiuste. Ma ripeto, non c’è niente che io possa fare per impedire alla gente di inventare ciò che vuole. È così.

Se sono in competizione con gli altri ex One Direction e guardo ai loro numeri? Sfortunatamente, questa è la natura dell’industria musicale. È naturalmente competitiva. Siamo tutti in competizione. Ma ora lo vedo in un modo molto diverso. E come ho detto, richiede maturità. Avevo anche bisogno di avere successo da solo per superarlo. Oh, e solo per ribadire, perché è importante: mentre prima mi sentivo competitivo, o più competitivo di quello che sono oggi, ero comunque immensamente orgoglioso di tutto ciò che facevano i ragazzi”.