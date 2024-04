Settimana ricca di novità e colpi di scena quella che sta per arrivare. Tra e anticipazioni che giungono dal web sembra che Un Posto al sole questa settimana regalerà fori emozioni ai suoi fan.

Nunzio, parlando con Diana, capirà il vero motivo per cui mesi fa è stato aggredito e, dopo averla rassicurata, cercherà di convincerla a fare la cosa giusta, cioè denunciare. Poco dopo la Della Valle resterà coinvolta in un incidente stradale e verrà portata in ospedale in gravi condizioni. Saranno Rossella e Riccardo a prendersi cura di lei. I due avranno quindi l’occasione di ritrovarsi di nuovo uno accanto all’altro. Non mancheranno momenti di tensione tra i due.

Nunzio apparirà molto preoccupato e Rossella capirà quanto sia legato all’architetto. Nunzio è convinto che siano stati i camorristi a causare l’incidente e avrà una reazione aggressiva che spaventerà non poco Rossella.

Dopo il funerale del padre in Polonia, la Kovalenko tornerà a Napoli e la sua presenza farà preoccupare Roberto e Marina Ferri. I due non vogliono rinunciare alla custodia di Tommaso e faranno di tutto per evitare che ciò accada.

Un inaspettato gesto del piccolo Tommy però farà riflettere molto Marina in merito al suo ruolo. Apparirà sconvolta nelle prossime puntate di Un posto al sole. Roberto proverà a farle superare questo suo senso di inadeguatezza ma le sue parole si riveleranno del tutto inutili.

Con l’aiuto di Rosa, Clara sarà finalmente pronta a rivelare ad Eduardo che aspetta un figlio da lui, una notizia che lo spingerà a cambiare vita. Sabbiese è pronto a collaborare con la giustizia, a patto che il suo referente sia Damiano.

Ciò che sconvolgerà i telespettatori sarà la scelta obbligata di Eduardo Sabbiese. Andrà via da Napoli e con lui ovviamente Clara e figlio. Sarà così che i due usciranno di scena almeno per un po'.