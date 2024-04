Stanno per iniziare le riprese di Temptation Island e la composizione de nuovo cast è ancora in work progress.

Al momento ci sono poche notizie sui partecipanti al reality show. Si è parlato di una coppia nata nel Grande Fratello, ovvero Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due hanno partecipato entrambi ad una delle edizioni condotte da Alfonso Signorini e ancora oggi vivono felici e innamorati la loro relazione.

L'indiscrezione e la smentita attraverso una stories di Instagram

Le vecchie storie Instagram dei due hanno fatto sperare fino all’ultimo la loro presenza a Temptation Island. Tavassi però ha postato un’ennesima storia Instagram in cui ha smentito in modo ironico la notizia. Insieme a Micol al supermercato ha detto: "Litighiamo per la scelta della spesa, figuriamoci a Temptation". A quanto pare non è intenzioni dei due partecipare ad un programma dove le tentazioni e i litigi sono all’ordine del giorno.

Tanti ragazzi sconosciuti prima del programma hanno avuto la possibilità di potersi costruire una notorietà. Mirko e Perla sono l'esempio lampante di quanto la loro partecipazione abbia fruttato il successo ad entrambi, tanto che poi la coppia ha partecipato al Grande Fratello facendo riscoprire il sentimento che li legava.

Temptation Island è il programma estivo più atteso dai telespettatori. Come sempre Maria De Filippi riesce a sfornare format che attirano e catturano il pubblico davanti alla tv.

Sono ormai diversi anni che il successo di Temptation Island si conferma ad ogni stagione.

Al timone l'amatissimo Filippo Bisciglia, il conduttore ormai icona dei vari racconti all'interno del villaggio più seguito di Canale 5.