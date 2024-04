Michelle Hunziker è una presentatrice molto amata dal pubblico italiano. Negli ultimi anni è stata al timone di Michelle and friends i cui ascolti però non hanno dato i risultati sperati, motivo per cui il programma è stato interrotto.

Per quanto riguarda, invece, la vita privata, l’attrice ha già due matrimonialle spalle. Il primo con l’iconico Eros Ramazzotti, da cui ha avuto una figlia, Aurora. Dopo molti anni si è risposata con Tommaso Trussardi, con cui ha avuto altre due figlie, Sole e Celeste.

Un matrimonio finito nel 2022. Da un annetto vive una storia d’amore con un osteopata e un fisioterapista, Alessandro Carollo.

Sembrava che le cose andassero bene, invece la loro relazione è già al capolinea, e anche nel peggiore dei modi.

Una lettrice ha scritto a Michele Cucuzza che conduce una rubrica su Nuovo Tv chiedendogli una spiegazione su una frase di Alessandro Carollo usata in una storia Instagram: “Sono una persona normale ma ho amato con tutto il cuore”. Ovviamente tutti hanno capito che la frase era rivolta a Michelle, così non si è fatta attendere la risposta della conduttrice, che ha usato nella sua storia un semplice punto interrogativo.

La lettrice, così come i followers, si chiedono: “C’era davvero bisogno di scriverlo sul web?”.

Cucuzza ovviamente concede la sua opinione in merito, e afferma con convinzione che l’osteopata in questione sta semplicemente cavalcando l’onda del successo e della notorietà della sua ex fidanzata.

Il consiglio del conduttore è dunque quello di “prendere accordi riguardo l’uso dei social all’inizio della relazione con regole scritte nero su bianco, una specie di accordo prematrimoniale. Questo dovrebbe prevedere il divieto di pubblicare online foto, video, filmati e messaggi”.

In tanti cercano di avere notorietà quando il loro partner appartiene al mondo dello spettacolo. Dopo tutto quanto accaduto, però, Michelle non ha proferito parola.