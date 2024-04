Arrivano le anticipazioni della settimana prossima di Un Posto al sole.

Partiamo con la gravidanza di Clara. La ragazza sta attraversando un momento molto delicato, soprattutto perché Edoardo dal carcere decide di diventare collaboratore di giustizia, e le chiede di andare lontana da Napoli con i bambini.

Clara dopo mille dubbi accetterà la proposta di Edoardo. Andranno via da Napoli sia per essere lontani dalla camorra sia per prendere le distanze da Alberto Palladini, ex marito di Clara. Quest’ultimo le tenterà davvero tutte per impedire che la sua ex moglie parta portando con sé il figlio avuto dal matrimonio.

Intanto Guido e Mariella sono ormai alla frutta, la loro storia d'amore non ha retto le difficoltà degli anni, l'uomo non è intenzionato in nessun modo a voler ricucire, nonostante i tentavi della moglie. Guido è ormai stanco di sopportare il caratteraccio di Mariella, diventata ormai davvero molto pesante.

Silvia e Michele vivono un'appasionata notte in macchina

Stesso discorso per Silvia. Il suo rapporto con Giancarlo è sempre più difficile, probabilmente a causa del tradimento della donna con l’ex marito Michele.

Silvia e Michele, dopo anni di separazione, hanno vissuto un’appassionata notte in macchina, dopo la visita d’urgenza ad Otello. Silvia, infatti, spaventata del silenzio di Otello si precipita con Michele ad Indaca, dove l’anziano vive. La distanza e un bicchiere di vino di troppo fanno sì che Michele e Silvia finiscono a letto insieme. Questo ha creato confusione ai due.

A quanto pare, però, Silvia e Michele si renderanno conto che il loro amore non è mai finito, e alla fine dopo mille peripezie ritorneranno insieme più uniti e innamorati che mai.

Prima di questo però ci sarà un duro scontro tra Silvia e il suo attuale compagno Giancarlo, il quale non la prenderà benissimo.