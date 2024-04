Paolo Belli sta attraversando un momento molto difficile che lo ha portato a lasciare il mondo dello spettacolo.

L’artista ha deciso di annullare il tour teatrale a pochi giorni della tappa di Roma, dove era tutto esaurito.

“Pur di far commedia”, è lo spettacolo scritto con Alberto Di Riso, un mix tra musica e teatro in cui Paolo Belli si esibisce insieme ad altri sette musicisti. Un calendario denso di appuntamenti. La tournée si sarebbe conclusa il 12 aprile ad Alessandria, ma a seguito di alcuni problemi personali dell’artista le date sono state tutte cancellate.

La decisione è legata ovviamente al momento che sta vivendo Paolo Belli. Lui stesso ha fatto sapere che molto probabilmente lascerà anche Ballando con le Stelle.

Il comunicato ufficiale rilasciato dalla PB Produzioni

E’ arrivato il comunicato ufficiale rilasciato dalla PB Produzioni. Dalla nota si legge che “Paolo Belli in questo momento ha necessità di stare vicino alla famiglia. Il musicista, quindi, ha dovuto fermare la sua attività artistica a seguito di problemi familiari, dei quali non ha voluto rivelare alcun dettaglio. Da qualche giorno l’artista preferisce assoluta riservatezza”.

La dimostrazione del periodo no di Paolo Belli è l’assenza dell’artista dai social. L’ultimo post Instagram infatti risale a giorni fa, quando l’artista ringraziava il pubblico della capitale per il grande affetto ricevuto durante la replica dello spettacolo.

Ovviamente numerosi sono i messaggi per Paolo, tutti preoccupati per il motivo che lo ha spinto ad abbandonare lo spettacolo. Ciò che spaventa maggiormente i fan dell’artista è la probabilità che non sia presente nel cast di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci.

Una probabilità che si fa sempre più certa, visto che è evidente che la situazione è davvero critica per Paolo Belli, e questo porterebbe davvero ad una grande perdita per il talent show della Rai.