Da molti anni Mara Venier è al timone di Domenica In. Diverse volte ha dichiarato che non voler fare più il programma ma puntualmente ogni anno riprende meglio di prima.

L’anno scorso ha svelato che questa è la sua ultima partecipazione in veste di conduttrice, dato che vorrebbe dedicarsi maggiormente alla sua famiglia.

“Domenica In mi ha dato tantissimo e mi ha tolto tanto. Voglio dedicarmi alle persone che amo: a mio marito, ai miei figli e ai nipoti. La vita ti mette davanti a prove incredibili e quindi finché posso, voglio godermi le persone più vicine”, aveva detto durante la conferenza stampa del programma prima della messa in onda dell’edizione 2023.

Come ogni domenica Mara Venier ospita molti vip con interviste esclusive e momenti intensi. Domenica In ha sempre raggiunto ascolti esorbitanti superando la concorrenza di Mediaset.

Purtroppo però le ultime domeniche qualcosa è andato storto, visto che lo share si è aggirato soltanto intorno al 17, 62%.

I dati sullo share di Domenica In del 14 aprile 2024

Nel dettaglio come riporta il sito La nostra tv, nella prima parte il pubblico è stato di 2 milioni e 79 mila spettatori, con una media di share del 17, 62%; la seconda parte, invece, è stata seguita da 1 milione e 666mila telespettatori. La fase finale del programma, invece, ha visto incollati alla televisione un milione e 360 mila spettatori, con il 14, 38% di share.

Questi dati purtroppo si ripetono da settimane e stanno preoccupando non poco i vertici Rai. Sempre secondo il sito in questione, le reti Mediaset hanno ottenuto risultati migliori.

Canale 5, con la messa in onda di Beautiful, è stato seguito da quasi 2 milioni e mezzo di persone, numero che è stato poi superato dalla soap opera turca Terra Amara.

A riguardo Mara Venier ha preferito non proferire parola. Forse i personaggi scelti nelle ultime puntate non sono molto amati dal pubblico televisivo. Vedremo se nelle prossime puntate Domenica In, con ospiti più accattivanti, riprenderà quota ritornando ai suoi livelli di ascolto.