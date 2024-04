Sono ormai oltre due mesi che, di fatto, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati ad essere a tutti gli effetti una coppia.

Dopo la rottura dello scorso ottobre quando l’influencer, a Verissimo, aveva svelato presunti tradimenti da parte di lui (che ha sempre negato), tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, hanno iniziato a circolare sempre con maggiore insistenza voci circa un presunto ritorno di fiamma. Voci che hanno poi trovato conferma nelle settimane successive grazie a diversi avvistamenti, l’ultimo in ordine di tempo risalente ad inizio marzo, quando i due ex vipponi furono beccati insieme ad un evento di Mr. Rain.

In seguito, Sophie e Alessandro sono stati insieme a Sharm El Sheikh, in Egitto, insieme alla piccola Celine Blue. Inoltre, proprio in queste ore, son su un aereo che li sta conducendo a Los Angeles per il Coachella. Ma fino ad ora non si sono mai mostrati insieme sui social o annunciato ufficialmente che sono tornati ad essere una coppia.

Sophie e Basciano, ecco perché non escono allo scoperto

A svelare le ragioni dietro questa scelta dei Basciagoni ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore social: “Sono fidanzati e pensano al matrimonio solo se si calmassero le acque. Anche se le si vergogna a farsi vedere con lui dopo tutto l’accaduto. Ricordiamo che lei l’ha accusato di cose gravissime, dunque se ci è ritornata come se nulla fosse, ho i miei dubbi che quelle cose siano vere, e quindi ha preso in giro anche noi. Se poi fossero vere, ancora peggio ritornarci”.

Le rivelazioni di Sophie Codegoni a Verissimo

“Qui avevamo raccontato il mio amore con Alessandro. L’ultima volta abbiamo parlato io e lui della bambina. Adesso è tosta e dura. Cerco di essere forte per la bimba. Da un mesetto non andavano bene le cose. He deciso di chiudere la relazione cinque giorni fa. Questo dopo tante cose che giustificavo. La crisi è partita da una chat tra lui e la sua ex. Era una chat ambigua. Io ho preso e sono andata a Milano dicendo che non mi fidavo più. Ricevevo tante segnalazioni di tradimenti. Già quando ero in gravidanza. Lui è molto bravo a raccontare la sua verità.

Lui mi diceva ‘tu sei sbagliata, non sei una brava donna, non sei una brava mamma perché rovini la famiglia perché credi agli altri’. C’era mancanza di rispetto anche su altri punti. Se io uscivo con amico non ero una brava mamma. Se lavoravo in ambienti con uomini non andava bene. La mia famiglia mi diceva di riprendermi ed essere quella di un tempo, che non giustificava queste cose. Io pensavo ‘vabbè cambierà’. Mi sentivo quasi sbagliata”.

Basciano, i giorni con la sua ex ad Ibiza

“Cinque giorni fa mi arriva un messaggio di una ragazza. Erano uscite delle foto di lui con una donna in aeroporto. Già i rapporti non erano buoni con lui per una lite. Lo perdono per la litigata e gli dico ‘ricominciamo’. Lui mi ha detto che era stato a Ibiza per lavoro e che era stata scattata una foto con una ragazza nella lounge. Però mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni.

Poi mi è arrivato un messaggio ‘ciao Sophie’. Era la ragazza dell’aeroporto, mi ha detto che era la sua ex. Poi mi ha detto che ha passato con lui tre giorni a Ibiza. Lui le ha pagato i voli. Le ha anche detto ‘non pubblicare nulla perché la mia ex è pazza e poi mi fa problemi con la bambina’. La ex sarei io! Non era quindi un momento di down, un errore! In tre giorni non ha avuto sensi di colpa? La trattava come se fosse la sua fidanzata”.