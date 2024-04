Nelle puntate precedenti abbiamo seguito le evoluzioni di molti personaggi. Clara ha deciso di tenere il bambino e per questo di parlare con Eduardo. La relazione tra Mariella e Guido è ormai arrivata alle battute finali, nonostante l'impegno da parte della donna, nulla sembra ormai possibile per salvare questo matrimonio. Rossella, dopo aver lasciato il compagno sull’altare, è ancora indecisa se vuole stare con Nunzio o restare ancora da sola. Il trio Viola, Damiano e Rosa è la storia che più appassiona il pubblico.

Presto vedremo, infatti, che Damiano ritornerà a casa sua lasciando di nuovo Rosa e Manuel, che purtroppo saranno di nuovo in pericolo.

Rosa vittima di violenza durante la notte

Il ragazzo decide di prendere le distanze da suo figlio e da Rosa per amore di Viola. Quest’ultima infatti non accetta che Damiano viva a casa della sua ex moglie soprattutto perché ne è ancora molto innamorata e gelosa. Ecco perché li lascia di nuovo da soli. Questo però li metterà in pericolo, facendo vivere al piccolo Manuel e Rosa un momento davvero difficile. Rosa infatti sarà vittima di violenza durante la notte.

Da quanto si apprende, però, questa nuova disavventura spingerà una volta e per tutte Damiano a lasciare ancora una volta Viola, sentendosi in dovere di dover difendere e proteggere la madre di suo figlio. Sarà questa la fine della storia d’amore tra Viola e Damiano.

Un’altra coppia sembra andare nel verso giusto. Parliamo di Niko e Valeria. Tra loro le cose stanno andando bene anche se Nico spesso sembra non essere completamente coinvolto.

Flavio nel frattempo sarà molto teso per il possibile risveglio di Diana. Se al risveglio la donna ricorderà tutto per lui saranno guai, soprattutto perché Nunzio sembra aver capito che dietro all’incidente di Diana ci sarebbe il suo ex compagno.