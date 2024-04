Nei giorni scorsi, rispondendo alle curiosità dei follower, Giuseppe Garibaldi aveva confidato di aver sentito in diverse occasioni Beatrice Luzzi, con la quale ha avuto un breve flirt tra le mura della Casa del Grande Fratello. “Ci sentiamo e siamo rimasti in buoni rapporti. Stiamo cercando di ricostruire un bel rapporto dopo quello che è successo al Grande Fratello”, aveva detto il bidello calabrese.

Stesso discorso per l’attrice, che in una lunga intervista rilasciata ai colleghi di SuperguidaTV ha rivelato che Garibaldi è tra i pochi ex gieffini che continua a sentire dopo la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini: “Io e Giuseppe ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante. Ci stiamo confrontando su episodi e momenti molto intensi e anche dolorosi che abbiamo vissuto nella Casa, e questo è necessario. Ci stiamo aiutando a superarli. Giuseppe è uno dei pochissimi che sento”.

Nella tarda serata di ieri, in un a storia su Instagram, Giuseppe ha scritto che il suo rapporto con Anita Olivieri è stata una sconfitta: “Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto di amicizia con Anita è stata una sconfitta. lo ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati, ma molte volte la gelosia ha reagito in mal modo. Niente è per dinamica, per hype o per follower, io non lavoro coi social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti”.