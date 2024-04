Perla Vatiero è tornata sui social dopo il grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Alcuni giorni fa, la vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello aveva comunicato ai suoi fan che era venuta a mancare sua zia, e per tale ragione aveva lasciato Milano (dove si trovava per lavoro) per tornare ad Angri: “Vi scrivo per farvi sapere che sto attraversando un momento molto brutto che speravo non arrivasse mai... Sto raggiungendo la mia famiglia, ora conoscete il motivo della mia assenza. Ricordiamoci di goderci ogni attimo che ci è concesso perché, purtroppo, la vita è un soffio. Fai buon viaggio zia... ti amo tanto”.

Questa mattina, dopo diversi giorni di assenza, l’ex gieffina è tornata sui social: “Lo sapete, ho passato un po’ di giorni pesanti, brutti, sia per me che per la mia famiglia. Però vi ringrazio perché siete stato davvero molto affettuosi, mi siete stati vicini, infatti vi leggo tutti e vi apprezzo tantissimi. Ci siete stati in modo molto costante e l’ho notato. Devo dire che mi siete mancati anche tantissimi, non me l’aspettavo, ma mi siete mancati davvero tanto. Tra un po’ riparto, ritorno a Milano., Avevo lasciato tutto lì perché sono scappata giù. Ho dei programmi lavorativi da terminare, per cui ora ritornerò a Milano per qualche giorno".