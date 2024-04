E’ il nuovo idolo delle italiane grazie alla nuova serie tv trasmessa su Canale 5. Parliamo Endless love con l’attore Burak Özçivit e Neslihan Atagül, attualmente una delle coppie della tv turca più amata in assoluto.

Famosi per la loro interpretazione in Endless Love in Turchia, i due sono alle prese con nuovi lavori e soprattutto i loro amori.

Burak Özçivit è super impegnato ed innamorato di sua moglie Fahriye Evcen, famosa attrice turca.

Dopo i loro impegni lavorativi, la famiglia Özçivit si dedica a piacevoli passeggiate in bici con i figli Karan, nato nel 2019, e Kerem, nel 2023.

Burak Özçivit e Fahriye Evcen, la cui loro relazione è iniziata sul set per poi trasformarsi in amore, si sono sposati nel 2017. Rappresentano una delle coppie più popolari della tv turca, apprezzate anche per il loro felice matrimonio.

Burak Özçivit e Fahriye Evcen una coppia cinema e famiglia

Della famiglia Özçivit si parla molto per il modo in cui i due si comportano e per il loro atteggiamento amorevole nei confronti dei figli. I due attori hanno guardato per la prima volta lo spettacolo del figlio maggiore Karan e il giorno successivo sono andati in bicicletta con tutta la famiglia. La tenerezza di Karan e Kerem è stata molto apprezzata dai followers dei due attori.

Dopo la gita in bici, Burak Özçivit e Fahriye Evcen hanno festeggiato il quinto compleanno del figlio Karan. Fahriye Evcen pubblica spesso post sulla sua famiglia e sui suoi figli sul suo account social. La coppia è molto amata dal pubblico turco e ad oggi Burak è già un’icona della tv italiana, grazie al personaggio che interpreta in Endless Love, in onda per tutta l’estate su Canale 5.