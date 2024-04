İbrahim Çelikkol e la sua fidanzata Natali Yarcan hanno festeggiato insieme il loro primo anniversario nella città di Roma.

E’ questo il titolo di molte testate giornalistiche turche. Il famoso attore è diventato in Italia un vero e proprio fenomeno di talento e bellezza per le sue svariate interpretazioni, da Terra Amara a My Home My Destiny, con Demet Ozdemir.

İbrahim è molto seguito anche sui social. la sua vita privata è da sempre argomento di gossip.

Nel 2017 è convolato a nozze con Mihre Mutlu, matrimonio durato 5 anni e conclusosi l'anno scorso. Dal matrimonio la coppia ha avuto un figlio di nome Ali.

La nuova fiamma di İbrahim, Natali Yarcan, somiglia all'ex moglie

Il bell'attore İbrahim, dopo il divorzio lampo, ha allacciato una nuova relazione con Natali Yarcan, famosa scrittrice gastronomica, festeggiando il primo anniversario della loro storia d’amore nella capitale italiana.

Un post straordinario è stato condiviso da İbrahim Çelikkol e Natali Yarcan, il cui amore continua senza sosta. Il bell'attore 41enne ha pubblicato una foto di se stesso con la sua ragazza e il suo cane nella sezione storie della sua pagina Instagram, che conta 2,4 milioni di follower.

Çelikkol ha sorpreso i suoi fan quando nei primi giorni del 2023 ha rivelato la sua relazione, pubblicando una posa romantica con la sua nuova fidanzata Natali Yarcan sul suo account Instagram.

I followers nel vedere la prima volta la sua nuova fidanzata hanno subito commentato affermando che è la copia autentica della sua ex moglie.

Dopo un anno İbrahim ripubblica una foto e delle storie in cui mostra ancora una volta la sua passione e l’amore che nutre per la sua nuova fidanzata. Migliaia i cuori che arrivano sotto il post dalle sue fan italiane e turche.