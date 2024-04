Lo scorso marzo, due giorni dopo la finale del Grande Fratello, sui social esplose il “Linate-gate”. La questione riguardava un presunto incontro tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi allo scalo aeroportuale milanese.

Il 26 marzo scorso, dopo aver registrato una puntata speciale di Verissimo dedicata al reality show condotto da Alfonso Signorini, quasi tutti gli ex gieffini hanno partecipato al tradizionale party per celebrare la conclusione del programma. Alla festa c’erano quasi tutti, ad eccezione di Beatrice Luzzi, Simona Tagli, Samira Lui, Jill Cooper, Giampiero Mughini, Arnold Cardaropoli, Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera, Rosanna Fratello, Alex Schwazer e Sara Ricci.

Beatrice aveva così giustificato la sua assenza: “Sono tornata verso le 4:30/5 dalla finale, poi ho dovuto prendere il treno per andare a Milano, da lì ho ripreso il treno di ritorno perché mi ero dimenticata la carta d’identità, motivo per cui all’aeroporto chiamavano ‘Luzzi, Dezzi e Garibaldi’, che mi hanno accompagnato poi in treno per tornare a Roma, dove sono tornata a mezzanotte e mezza di martedì sera”, ha raccontato l’attrice, facendo chiarezza sul presunto "Linate-gate" e spiegando di aver raggiunto Silvia Toffanin per registrare Verissimo a Milano, ma di aver perso l’aereo di ritorno e di aver viaggiato in treno con la manager e Giuseppe Garibaldi.

Nelle ultime ore, su X (ex Twitter) sono diventate virali due foto “rubate” che ritraggono Beatrice e Garibaldi proprio all’aeroporto di Linate.