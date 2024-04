La coppia Hande Erçel e Hakan Sabancı sono i due attori turchi più paparazzati e seguiti, sia sui social che sui giornali di gossip. Ora che sono una coppia dichiarata, la love story tra i due è seguita quotidianamente dai mass media.

I due innamorati continuano a viaggiare per il mondo. Recentemente sono stati insieme in vacanza tra Giappone e Thailandia, e ogni loro post o stories su Instagram ha generato scalpore. Hande non è mai stata dimenticata dal pubblico turco e tantomeno da quello italiano. Più di un milione di followers la seguono quotidianamente.

L’attrice, che recentemente è tornata popolare per le sue sue pose durante una partita di basket, ha portato il suo fidanzato alla festa dell’anniversario di matrimonio della sorella maggiore, Gamze Erçel, e del marito Caner Yıldırım. Le loro pose e scatti hanno mandato in estasi i fan. Insieme sono davvero belli e appaiono sempre più innamorati tanto che spunta la parola matrimonio.

La sorella di Hande ha celebrato in grande stile il quinto anniversario del suo matrimonio. Gamze Erçel e suo marito hanno invitato, per la ricorrenza, molti nomi famosi, tra cui Bedirhan Soral e Mihre Mutlu. Ma la coppia più ammirata è stata naturalmente Hande e Hakan.

Tra i commenti dei followers e i commenti sui giornali spunta la parola matrimonio. Sembra infatti che i due stiano vagliando l’ipotesi di convolare a nozze.

Solo all’idea i fan sono al settimo cielo. In giro c’è lo stesso entusiasmo di quando Hande e Kerem Bursin, ex partner in Love is in the air, si frequentavano.

Sarà vero che tra la Hercel e Kerem ci sia aria di fiori d’arancio? Sicuramene l’attrice, qualora l’indiscrezione risultasse fondata, non mancherà di esternare il suo pensiero attraverso i social.