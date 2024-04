Kerem Bürsin si è mostrato nella sua forma migliore sulle sue pagine social. A dorso nudo davanti ad uno specchio. Addominali e pettorali perfetti. Mille commenti a favore dell’attore turco.

Kerem dopo la serie TV Love is in the air, trasmessa su Canale 5, insieme alla sua ex partner nella vita e nella soap Hande Ercel entra nei cuori degli italiani e di molti altri paesi europei.

Il suo personaggio Serkan ha conquistato tutti e ancora oggi, dopo un anno della messa in onda, continua ad essere seguito ed amato, come dimostra il boom di like e commenti che il suo ultimo post social ha avuto. “Spettacolo muscolare di Kerem”, “Come una statua greca”.

Kerem ha recitato in Şeref Meselesi, Güneşi Beklenen, Magnificent Binary e molte altre serie TV, diventando presto un attore famoso e seguitissimo, con una carriera in continua ascesa ma anche un continuo sconvolgimento della sua vita privata.

Le love story di Kerem Bürsin

Kerem ha avuto una storia d’amore con la bellissima Hande Erçel e con le due attrci, Yağmur Tanrısevsin e Serenay Sarıkaya. Il corpo muscoloso dell’attore turco è stato molto apprezzato nell’ultima serie TV andata in onda in Turchia, Ya Çok Seversen, in cui ha condiviso il ruolo principale con Hafsanur Sancaktutan. Questa fiction racconta l'incontro di due persone, Ates e Leila. Il primo da bambino, dopo la morte della madre, viene mandato in collegio. Ancora piccolo scappa ma non torna nella casa di famiglia. Vive all'estero da solo e non si fida di nessuno.

Leyla invece non ha mai conosciuto la sua vera famiglia, è una truffatrice e fa soldi ingannando le persone. Il loro stravagante incontro sarà a tratti drammatico e divertente. Nascerà un grande amore.

Anche questa serie appartiene alla dizitv, ovvero alla vasta gamma di serie tv prodotte in Turchia.